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« Vélo pour tous » au CHT de Tournon-sur-Rhône et EHPAD St Antoine., hôpital de Tournon-sur-Rhône, Tournon-sur-Rhône

« Vélo pour tous » au CHT de Tournon-sur-Rhône et EHPAD St Antoine., hôpital de Tournon-sur-Rhône, Tournon-sur-Rhône lundi 4 mai 2026.

Lieu : hôpital de Tournon-sur-Rhône

Adresse : 50 rue des Alpes, 07300 Tournon-sur-Rhone

Ville : 07300 Tournon-sur-Rhône

Département : Ardèche

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

« Vélo pour tous » au CHT de Tournon-sur-Rhône et EHPAD St Antoine. 4 – 29 mai hôpital de Tournon-sur-Rhône Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T10:30:00+02:00 – 2026-05-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T10:30:00+02:00 – 2026-05-29T18:00:00+02:00

Au mois de mai, le beau temps revient, utilisez vos vélos, VTT, VTC,… pour sortir, prendre l’air, vous promener en famille, reprendre une activité physique,…
Plus vous pédalerez plus le compteur de kms grimpera.
Le challenge se déroulera tout le long du mois de mai.

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Résidents, Familles, Bénévoles, professionnels,….Le mois de mai arrive, sortez vos vélos, VTT, Gravel,…pour réaliser le plus de kms possibles et profiter du mois de mai pour (re)faire du sport.

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