« Vélo pour tous » au CHT de Tournon-sur-Rhône et EHPAD St Antoine. 4 – 29 mai hôpital de Tournon-sur-Rhône Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T10:30:00+02:00 – 2026-05-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T10:30:00+02:00 – 2026-05-29T18:00:00+02:00

Au mois de mai, le beau temps revient, utilisez vos vélos, VTT, VTC,… pour sortir, prendre l’air, vous promener en famille, reprendre une activité physique,…

Plus vous pédalerez plus le compteur de kms grimpera.

Le challenge se déroulera tout le long du mois de mai.

hôpital de Tournon-sur-Rhône 50 rue des Alpes, 07300 Tournon-sur-Rhone Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mapa_ehpad@ch-tournon.fr »}]

Résidents, Familles, Bénévoles, professionnels,….Le mois de mai arrive, sortez vos vélos, VTT, Gravel,…pour réaliser le plus de kms possibles et profiter du mois de mai pour (re)faire du sport.