Vélo pour tous Le Mans Rue Henri Champion Le Mans
Rue Henri Champion Centre de loisirs des Etangs-Chauds Le Mans Sarthe
Début : 2025-09-07 07:30:00
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Différents parcours sur route 20km, 30km, 57km, 80km, 110km et VTT 12km, 25km, 35km, 45km, et 60km.
Marche Parcours fléchés 9, 14, 17km. Départ libre.
Randonnées à allure libre. Port du casque obligatoire pour les mineurs. Vivement conseillé pour tous.
Tarif licenciés FFCT 5€, Autres 7€, Petits parcours famille 3€, 18 ans gratuit.
Inscription de 7h30 à 10h. Clôture de l’organisation à 14h. ravitaillement sur tous les parcours. .
Rue Henri Champion Centre de loisirs des Etangs-Chauds Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 68 40 80 69
