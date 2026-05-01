Vélo-quizz Médiathèque Saint-Philibert
Vélo-quizz Médiathèque Saint-Philibert mercredi 20 mai 2026.
Saint-Philibert
Vélo-quizz
Médiathèque 2 ter rue J.F. Gouzer Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Dans le cadre du Mois du Vélo, la médiathèque Le Chat Pitre vous donne rendez-vous le mercredi 20 mai à 10h30 pour un “Vélo Quizz” spécial kids (8-10 ans) !
Quiz, bonne humeur et défis autour du vélo au programme
Et si tu veux, viens avec ton vélo ! .
Médiathèque 2 ter rue J.F. Gouzer Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 08 08
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English :
L’événement Vélo-quizz Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon