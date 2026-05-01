Vélo-quizz Médiathèque Saint-Philibert

Saint-Philibert

Vélo-quizz

Médiathèque 2 ter rue J.F. Gouzer Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Dans le cadre du Mois du Vélo, la médiathèque Le Chat Pitre vous donne rendez-vous le mercredi 20 mai à 10h30 pour un “Vélo Quizz” spécial kids (8-10 ans) !

Quiz, bonne humeur et défis autour du vélo au programme

Et si tu veux, viens avec ton vélo ! .

Médiathèque 2 ter rue J.F. Gouzer Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 08 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vélo-quizz Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon