Vélo & Sensations | Parc Aventure

7 Rue de l’Horloge Auxerre Yonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 13:30:00

fin : 2026-12-31 17:30:00

Date(s) :

2026-01-01

Profitez de cette opportunité unique de combiner sport, nature, et loisirs en plein air! Votre journée commence à Auxerre, où vous pédalez à travers les magnifiques paysages de Bourgogne en direction du parc aventure, à environ 7 km. Ce site vous offre une multitude d’activités de loisirs et d’aventure tir à l’arc, chasse aux énigmes, course d’orientation, accrobranche, gelly ball (jeu de tir et de course poursuite). À midi, profitez de déguster sur place notre panier pique-nique dans un cadre naturel exceptionnel. Après

cette journée chargée en sensations, il est temps de revenir à Auxerre, en reprenant la route en sens inverse .

7 Rue de l’Horloge Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 35 96 contact@franceavelo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vélo & Sensations | Parc Aventure

L’événement Vélo & Sensations | Parc Aventure Auxerre a été mis à jour le 2025-12-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)