Vélo-sophro sortie à thème « initiation à la sophrologie + vélo » Cité des sports RDV à l’abri-vélos Granville dimanche 31 août 2025.

Cité des sports RDV à l’abri-vélos Boulevard des Amériques Granville Manche

Début : 2025-08-31 14:30:00

fin : 2025-08-31 17:30:00

2025-08-31

Dans le cadre du Forum des associations, la Ville à Vélo programme une sortie à thème initiation à la sophrologie + vélo

Sortie encadrée par la Ville à Vélo et animée par un adhérent sophrologue professionnel et cycliste.

Un moment privilégié décomposé en plusieurs temps : des temps de pratiques de techniques de sophrologie, des temps de déplacement à vélo avec mise en pratique de la sophrologie pour s’entraîner à vivre pleinement l’instant présent et ainsi découvrir en pleine conscience un parcours agréable sur les petites routes de campagne.

Informations et réservation : 06 63 86 16 46

Vélo en bon état requis (pneus gonflés, freins…), prévoir une boisson pour vous désaltérer

Groupe limité à 20 participants minimum 5 personnes

Sortie annulée en cas de météo défavorable .

Cité des sports RDV à l’abri-vélos Boulevard des Amériques Granville 50400 Manche Normandie +33 6 63 86 16 46 vilavelo@gmail.com

