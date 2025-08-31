Vélo-sophro sortie à thème « initiation à la sophrologie + vélo » Cité des sports RDV à l’abri-vélos Granville
Vélo-sophro sortie à thème « initiation à la sophrologie + vélo » Cité des sports RDV à l’abri-vélos Granville dimanche 31 août 2025.
Vélo-sophro sortie à thème « initiation à la sophrologie + vélo »
Cité des sports RDV à l’abri-vélos Boulevard des Amériques Granville Manche
Début : 2025-08-31 14:30:00
fin : 2025-08-31 17:30:00
2025-08-31
Dans le cadre du Forum des associations, la Ville à Vélo programme une sortie à thème initiation à la sophrologie + vélo
Sortie encadrée par la Ville à Vélo et animée par un adhérent sophrologue professionnel et cycliste.
Un moment privilégié décomposé en plusieurs temps : des temps de pratiques de techniques de sophrologie, des temps de déplacement à vélo avec mise en pratique de la sophrologie pour s’entraîner à vivre pleinement l’instant présent et ainsi découvrir en pleine conscience un parcours agréable sur les petites routes de campagne.
Informations et réservation : 06 63 86 16 46
Vélo en bon état requis (pneus gonflés, freins…), prévoir une boisson pour vous désaltérer
Groupe limité à 20 participants minimum 5 personnes
Sortie annulée en cas de météo défavorable .
Cité des sports RDV à l’abri-vélos Boulevard des Amériques Granville 50400 Manche Normandie +33 6 63 86 16 46 vilavelo@gmail.com
