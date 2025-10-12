VÉLOCINÉTIK Rosis

VÉLOCINÉTIK Rosis dimanche 12 octobre 2025.

VÉLOCINÉTIK

Salle des Fêtes d’Andabre Rosis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Spectacle cinématographique à énergie variable. Une expérience originale pour tout public.

VéloCinétiK aborde avec humour, de façon ludique et poétique le sujet de l’utilisation de l’énergie, (l’énergie électrique bien sûr, mais aussi les énergies + impalpables -l’amour, la volonté,…).

Le spectacle est créé par Lumen&Co, une asso avec une philosophie d’éducation populaire (réalisation d’ateliers, de créations audiovisuelles, de diffusion) basée à Salvagnac. .

Salle des Fêtes d’Andabre Rosis 34610 Hérault Occitanie

English :

Variable-energy film show. An original experience for all audiences.

German :

Kinospektakel mit variabler Energie. Eine originelle Erfahrung für jedes Publikum.

Italiano :

Uno spettacolo cinematografico a energia variabile. Un’esperienza originale per tutti i pubblici.

Espanol :

Un espectáculo cinematográfico de energía variable. Una experiencia original para todos los públicos.

L’événement VÉLOCINÉTIK Rosis a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 ADT34