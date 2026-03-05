VÉLOCIPÉDIE OCCITANE Bram

VÉLOCIPÉDIE OCCITANE

Les 11, 12 et 13 septembre 2026, les Offices de Tourisme des Pyrénées Cathares, du Limouxin, Collines Cathares Tourisme et l’Office de Tourisme des Pyrénées Audoises organisent la deuxième édition de la Vélocipédie Occitane. Rejoignez nous pour emprunter la voie verte à vélo, du canal du Midi jusqu’à Montségur, et laissez-vous charmer par la richesse des paysages . Traverser les vignobles, déguster les vins audois, pédaler à son rythme et faire un détour par les plus beaux villages de l’Aude et de l’Ariège avec de la bonne humeur et loin de l’agitation urbaine !

Prépare ton vélo, l’aventure commence ! Depuis le canal du Midi (qui fêtera son trentième anniversaire à l’Unesco) jusqu’au château de Montségur en Ariège, suis la voie verte et laisse toi porter par la diversité des paysages vignobles de Malepère et de Limoux, villages occitans pleins de charme, reflets scintillants du lac de Montbel et sentiers cathares empreints d’histoire.

Ici, l’aventure se vit dans un esprit convivial, au fil des circuits courts et des rencontres authentiques. À chaque détour, des producteurs locaux t’accueillent pour des pauses gourmandes dégustation de vins, haltes dans les vignes, produits du terroir… Un voyage où le plaisir passe autant par les paysages que par l’assiette. Alors, prêt à pédaler ?

Le sport en journée, la fête en soirée ! Après l’effort, place à la convivialité ! Chaque soir, une fête de village t’attend foodtrucks aux saveurs locales, concerts live et DJ enflamment l’ambiance sous les étoiles. C’est le moment de relâcher la pression, d’échanger sur les paysages traversés, de rire, de partager un verre et de prolonger l’expérience dans une ambiance chaleureuse et festive.

Et pour que l’expérience soit complète, les nuitées en tente ou en gîte sont incluses, pour récupérer en douceur avant de repartir le lendemain. Trois jours d’évasion, de découvertes et de fête, LE TOUT POUR SEULEMENT 90€ !

Alors, prêt à pédaler ?

On September 11, 12 and 13, 2026, the Offices de Tourisme des Pyrénées Cathares, du Limouxin, Collines Cathares Tourisme and the Office de Tourisme des Pyrénées Audoises are organizing the second edition of the Vélocipédie Occitane. Join us as we cycle the greenway from the Canal du Midi to Montségur, and let yourself be charmed by the richness of the landscape. Cross the vineyards, taste the wines of the Aude region, pedal at your own pace and take a detour through the most beautiful villages of the Aude and Ariège regions, in good spirits and far from the hustle and bustle of the city!

Get your bike ready, and let the adventure begin! From the Canal du Midi (celebrating its thirtieth anniversary as a UNESCO World Heritage site) to the Château de Montségur in the Ariège region, follow the voie verte and let yourself be carried away by the diversity of landscapes: Malepère and Limoux vineyards, charming Occitan villages, the sparkling reflections of Lac de Montbel and Cathar trails steeped in history.

Here, adventure is lived in a convivial spirit, with short circuits and authentic encounters. At every turn, local producers welcome you for gourmet breaks: wine tasting, stops in the vineyards, local produce? A journey where pleasure comes as much from the scenery as from the food. So, are you ready to pedal?

Sport by day, party by night! After the effort, time for conviviality! Every evening, a village party awaits you: foodtrucks with local flavors, live concerts and DJs set the mood under the stars. It’s time to let off steam, talk about the landscapes you’ve crossed, laugh, share a drink and extend the experience in a warm, festive atmosphere.

And to make the experience complete, overnight stays in a tent or gîte are included, so you can recuperate gently before setting off again the next day. Three days of escape, discovery and celebration, ALL FOR ONLY 90?

So, are you ready to pedal?

