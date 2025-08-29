Vélodez Rodez

Vélodez Rodez vendredi 29 août 2025.

Vélodez

Place d’Armes Rodez Aveyron

Balade à vélo en ville, gratuite, sans inscription, conviviale et en simultanée avec toute les villes proposant une masses critique. Le nombre de participant favorise la sécurité de tous.

La Vélodez est une Masse Critique , un événement originaire de San Francisco dans les années 1990, phénomène répandu mondialement, rassemblant régulièrement des cyclistes de divers horizons lors de randonnées à vélo conviviale, dans le but de mettre en avant la mobilité durable. Toutes les grandes villes ont aujourd’hui une masse critique réunissant pour certaine plusieurs centaines de participants. Les masses critiques se déroulent toutes le dernier vendredi du mois. .

Place d’Armes Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 19 97 bis.cycle12@gmail.com

A free, no-registration, friendly bike ride in the city, simultaneously with all cities offering critical mass. The number of participants ensures safety for all.

Fahrradtour durch die Stadt, kostenlos, ohne Anmeldung, gesellig und gleichzeitig mit allen Städten, die eine kritische Masse anbieten. Die Anzahl der Teilnehmer fördert die Sicherheit aller.

Una biciclettata gratuita, senza registrazione e facile da usare, in città, in contemporanea con tutte le città con una massa critica. Il numero di partecipanti garantisce la sicurezza di tutti.

Un paseo gratuito en bicicleta por la ciudad, sin necesidad de inscripción, en un ambiente amistoso y simultáneamente con todas las ciudades con masa crítica. El número de participantes garantiza la seguridad de todos.

