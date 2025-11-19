VéloKéVu place d’Uettingen Échillais
VéloKéVu place d’Uettingen Échillais mercredi 19 novembre 2025.
VéloKéVu
place d’Uettingen devant la mairie Échillais Charente-Maritime
Début : 2025-11-19 17:30:00
fin : 2025-11-19 19:00:00
2025-11-19
De 17h30 à 18h30 Venez décorer vos vélos pour voir et être vu.
De 18h30 à 19h Venez avec nous pour une parade lumineuse !
place d’Uettingen devant la mairie Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 56 99 72 contact@velopourtous.org
English : VéloKéVu
From 5:30 p.m. to 6:30 p.m. Come decorate your bicycles to see and be seen.
From 6:30 p.m. to 7 p.m. Join us for a light parade!
German : VéloKéVu
Von 17:30 bis 18:30 Uhr Kommen Sie und schmücken Sie Ihre Fahrräder, um gesehen zu werden.
Von 18:30 bis 19:00 Uhr Begleiten Sie uns zu einer leuchtenden Parade!
Italiano :
Dalle 17.30 alle 18.30 Venite a decorare le vostre biciclette in modo da potervi vedere e farvi vedere.
Dalle 18.30 alle 19.00 Unitevi a noi per una parata di luci!
Espanol :
De 17.30 a 18.30 Ven a decorar tus bicicletas para que puedas ver y ser visto.
De 18:30 a 19:00 ¡Únete a nosotros en un desfile de luces!
