VéloKéVu place d’Uettingen Échillais

VéloKéVu

place d’Uettingen devant la mairie Échillais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 17:30:00

fin : 2025-11-19 19:00:00

Date(s) :

2025-11-19

De 17h30 à 18h30 Venez décorer vos vélos pour voir et être vu.

De 18h30 à 19h Venez avec nous pour une parade lumineuse !

place d’Uettingen devant la mairie Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 56 99 72 contact@velopourtous.org

English : VéloKéVu

From 5:30 p.m. to 6:30 p.m. Come decorate your bicycles to see and be seen.

From 6:30 p.m. to 7 p.m. Join us for a light parade!

German : VéloKéVu

Von 17:30 bis 18:30 Uhr Kommen Sie und schmücken Sie Ihre Fahrräder, um gesehen zu werden.

Von 18:30 bis 19:00 Uhr Begleiten Sie uns zu einer leuchtenden Parade!

Italiano :

Dalle 17.30 alle 18.30 Venite a decorare le vostre biciclette in modo da potervi vedere e farvi vedere.

Dalle 18.30 alle 19.00 Unitevi a noi per una parata di luci!

Espanol :

De 17.30 a 18.30 Ven a decorar tus bicicletas para que puedas ver y ser visto.

De 18:30 a 19:00 ¡Únete a nosotros en un desfile de luces!

