VéloKéVu Rochefort mercredi 26 novembre 2025.
esplanade Jean-Louis Frot Rochefort Charente-Maritime
Début : 2025-11-26 17:30:00
fin : 2025-11-26 19:00:00
2025-11-26
Venez décorer vos vélos pour voir et être vu et ensuite participez à la parade lumineuse
esplanade Jean-Louis Frot Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 56 99 72 contact@velopourtous.org
English : VéloKéVu
Come decorate your bicycles to see and be seen, and then take part in the light parade!
German : VéloKéVu
Kommen Sie, schmücken Sie Ihre Fahrräder, um zu sehen und gesehen zu werden, und nehmen Sie anschließend an der Lichtparade teil!
Italiano :
Venite a decorare le vostre biciclette per vedere ed essere visti e poi partecipate alla parata di luci
Espanol :
Vengan a decorar sus bicicletas para ver y ser vistos y luego participen en el desfile de luces
