VéloKéVu Mairie de Tonnay-Charente Tonnay-Charente

VéloKéVu

Mairie de Tonnay-Charente 81 rue Alsace Lorraine Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-12 17:30:00

fin : 2025-11-12 19:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Venez décorer vos vélos pour voir et être vu et ensuite participez à la parade lumineuse !

+33 6 84 56 99 72 contact@velopourtous.org

English : VéloKéVu

Come decorate your bicycles to see and be seen, and then take part in the light parade!

German : VéloKéVu

Kommen Sie, schmücken Sie Ihre Fahrräder, um zu sehen und gesehen zu werden, und nehmen Sie anschließend an der Lichtparade teil!

Italiano :

Venite a decorare le vostre biciclette in modo da potervi vedere e farvi vedere, e poi partecipate alla parata di luci!

Espanol :

Venid a decorar vuestras bicicletas para que podáis ver y ser vistos, ¡y luego participad en el desfile de luces!

L’événement VéloKéVu Tonnay-Charente a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan