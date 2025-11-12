VéloKéVu Mairie de Tonnay-Charente Tonnay-Charente


Mairie de Tonnay-Charente 81 rue Alsace Lorraine Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2025-11-12 17:30:00
fin : 2025-11-12 19:00:00

2025-11-12
Venez décorer vos vélos pour voir et être vu et ensuite participez à la parade lumineuse !
Mairie de Tonnay-Charente 81 rue Alsace Lorraine Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 56 99 72 contact@velopourtous.org
English : VéloKéVu
Come decorate your bicycles to see and be seen, and then take part in the light parade!
German : VéloKéVu
Kommen Sie, schmücken Sie Ihre Fahrräder, um zu sehen und gesehen zu werden, und nehmen Sie anschließend an der Lichtparade teil!
Italiano :
Venite a decorare le vostre biciclette in modo da potervi vedere e farvi vedere, e poi partecipate alla parata di luci!
Espanol :
Venid a decorar vuestras bicicletas para que podáis ver y ser vistos, ¡y luego participad en el desfile de luces!
Mis à jour le 2025-11-03