Véloparade des Lumières Skatepark Saint-Rémy-de-Provence

Véloparade des Lumières Skatepark Saint-Rémy-de-Provence samedi 6 décembre 2025.

Véloparade des Lumières

Samedi 6 décembre 2025 de 18h à 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Skatepark 24 Lot Blanchin Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

En amont de la Fête des lumières à Saint-Rémy-de-Provence, l’association Rémyfacilavélo vous propose un cortège lumineux à vélo gratuit et ouvert à tous, samedi 6 décembre de 18h00 à 19h00.Familles

La Véloparade des lumières est une belle occasion de sensibiliser à l’importance d’un bon éclairage pour circuler à vélo en toute sécurité, notamment durant les mois d’hiver, lorsque la visibilité est réduite.



Pour l’occasion, les cyclistes sont invités à illuminer et décorer leurs vélos, les transformant en véritables œuvres d’art roulantes.



Cette balade familiale et festive débutera à 18h depuis le skatepark. Le cortège effectuera un tour de ville avant de revenir au point de départ vers 19h. À l’arrivée, un vin chaud sera offert aux participants pour clore cette parade lumineuse en toute convivialité. .

Skatepark 24 Lot Blanchin Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 79 35 32 contact@remyfacilavelo.fr

English :

Ahead of the Festival of Lights in Saint-Rémy-de-Provence, the Rémyfacilavélo association is organising a free illuminated bike parade open to all on Saturday 6 December from 6pm to 7pm.

German :

Im Vorfeld des Lichterfestes in Saint-Rémy-de-Provence lädt der Verein Rémyfacilavélo am Samstag, den 6. Dezember, von 18:00 bis 19:00 Uhr zu einer kostenlosen und für alle offenen Lichterparade mit Fahrrädern ein.

Italiano :

In vista del Festival delle Luci di Saint-Rémy-de-Provence, l’associazione Rémyfacilavélo organizza una processione illuminata gratuita in bicicletta, aperta a tutti, sabato 6 dicembre dalle 18.00 alle 19.00.

Espanol :

En vísperas de la Fiesta de las Luces de Saint-Rémy-de-Provence, la asociación Rémyfacilavélo organiza el sábado 6 de diciembre, de 18.00 a 19.00 h, un desfile iluminado en bicicleta, gratuito y abierto a todos.

L’événement Véloparade des Lumières Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles