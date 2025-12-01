Véloparade lumineuse, sonore & festive Granville
Véloparade lumineuse, sonore & festive Granville lundi 22 décembre 2025.
Véloparade lumineuse, sonore & festive
Cours Jonville Granville Manche
Début : 2025-12-22 16:30:00
fin : 2025-12-22 18:00:00
2025-12-22
Véloparade de Noël dans le cadre de la campagne nationale de la FUB* cyclistes, brillez .
Affublés de votre plus beau costume aux couleurs de Noël, venez parader dans les rues du centre-ville avec votre vélo brillant de mille feux.
De 16h30 à 17h00 :
Rendez-vous Cours Jonville.
Concours du cycliste ET du vélo le plus illuminé , original , magie de Noël , sécurité routière .
De 17h00 à 17h30 véloparade lumineuse, sonore et festive menée par le Père Noël.
De 17h30 à18h00 : goûter & boisson chaude offerts par l’association et la Mairie remise des lots.
Pour adultes et enfants accompagnés.
*FUB : Fédération des Usagers de la Bicyclette. .
Cours Jonville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 95 09 60 60 vilavelo@gmail.com
