Véloparade lumineuse, sonore & festive Granville

Véloparade lumineuse, sonore & festive

Cours Jonville Granville Manche

Début : 2025-12-22 16:30:00

fin : 2025-12-22 18:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Véloparade de Noël dans le cadre de la campagne nationale de la FUB* cyclistes, brillez .

Affublés de votre plus beau costume aux couleurs de Noël, venez parader dans les rues du centre-ville avec votre vélo brillant de mille feux.

De 16h30 à 17h00 :

Rendez-vous Cours Jonville.

Concours du cycliste ET du vélo le plus illuminé , original , magie de Noël , sécurité routière .

De 17h00 à 17h30 véloparade lumineuse, sonore et festive menée par le Père Noël.

De 17h30 à18h00 : goûter & boisson chaude offerts par l’association et la Mairie remise des lots.

Pour adultes et enfants accompagnés.

*FUB : Fédération des Usagers de la Bicyclette. .

Cours Jonville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 95 09 60 60 vilavelo@gmail.com

