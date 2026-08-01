Informations pratiques

Kœstlach

Vélo’Péro

rue des Romains Kœstlach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 23:55:00

Date(s) :

2026-08-28

Une soirée riche en surprises vous attend dans le village de Koeslach ! Profitez en et venez les découvrir.

Des verres, des flam’s, des planchettes de charcuterie , des crêpes et de la musique dans l’air ! C’est ce qu’on vous propose au Club House de Koestlach le vendredi 28 août à partir de 18h. Alors ? Qui prendra son vélo pour être à l’heure à l’apéro ?

PS: Pas besoin d’avoir un vélo pour une bonne descente 0 .

rue des Romains Kœstlach 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 42 76 56 39 adeline.vetter@outlook.fr

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English :

An evening full of surprises awaits you in the village of Koeslach! Take advantage of this opportunity and come discover them.

L’événement Vélo’Péro Kœstlach a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Sundgau