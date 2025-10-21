Vélorail d’Halloween Aspach-le-Bas

Vélorail d’Halloween Aspach-le-Bas mardi 21 octobre 2025.

Vélorail d’Halloween

15 chemin Gare Aspach-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-21

Venez déguisés, participez à la libération des mauvais sorts lancés par la sorcière Dubois en traversant la forêt sur votre Vélorail équipé d’attrape sorts…

Les araignées d’Halloween au secours des animaux de la forêt ! Toutes les nuits dans la forêt, la sorcière Dubois, en prononçant Abracadabra, jette des sorts aux animaux de la forêt. Pour venir à leur secours, les araignées ont tissé leur toile sur le Vélorail pour capturer les mauvais sorts. Toutes seules elles n’y arriveront pas… Venez déguisés, participez à la libération des mauvais sorts lancés par la sorcière Dubois en traversant la forêt sur votre Vélorail. .

15 chemin Gare Aspach-le-Bas 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 7 88 52 56 46 vélorail.alsace@gmail.com

English :

Come in disguise and take part in the liberation of the evil spells cast by the witch Dubois by crossing the forest on your Velorail equipped with spell catchers..

German :

Komm verkleidet und befreie dich von den bösen Zaubersprüchen der Hexe Dubois, indem du auf deiner mit Zaubersprüchen ausgestatteten Vélorail durch den Wald fährst

Italiano :

Venite travestiti e partecipate alla liberazione dei malefici lanciati dalla strega Dubois attraversando la foresta sul vostro Velorail equipaggiato con gli incantatori?

Espanol :

Ven disfrazado y participa en la liberación de los maleficios de la bruja Dubois atravesando el bosque en tu Velorail equipado con atrapahechizos?

L’événement Vélorail d’Halloween Aspach-le-Bas a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay