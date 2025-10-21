Vélorail d’Halloween Aspach-le-Bas
Vélorail d’Halloween Aspach-le-Bas mardi 21 octobre 2025.
Vélorail d’Halloween
15 chemin Gare Aspach-le-Bas Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-10-21 14:30:00
fin : 2025-11-02
2025-10-21
Venez déguisés, participez à la libération des mauvais sorts lancés par la sorcière Dubois en traversant la forêt sur votre Vélorail équipé d’attrape sorts…
Les araignées d’Halloween au secours des animaux de la forêt ! Toutes les nuits dans la forêt, la sorcière Dubois, en prononçant Abracadabra, jette des sorts aux animaux de la forêt. Pour venir à leur secours, les araignées ont tissé leur toile sur le Vélorail pour capturer les mauvais sorts. Toutes seules elles n’y arriveront pas… Venez déguisés, participez à la libération des mauvais sorts lancés par la sorcière Dubois en traversant la forêt sur votre Vélorail. .
15 chemin Gare Aspach-le-Bas 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 7 88 52 56 46 vélorail.alsace@gmail.com
English :
Come in disguise and take part in the liberation of the evil spells cast by the witch Dubois by crossing the forest on your Velorail equipped with spell catchers..
German :
Komm verkleidet und befreie dich von den bösen Zaubersprüchen der Hexe Dubois, indem du auf deiner mit Zaubersprüchen ausgestatteten Vélorail durch den Wald fährst
Italiano :
Venite travestiti e partecipate alla liberazione dei malefici lanciati dalla strega Dubois attraversando la foresta sul vostro Velorail equipaggiato con gli incantatori?
Espanol :
Ven disfrazado y participa en la liberación de los maleficios de la bruja Dubois atravesando el bosque en tu Velorail equipado con atrapahechizos?
L’événement Vélorail d’Halloween Aspach-le-Bas a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay