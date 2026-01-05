Informations pratiques

Aspach-le-Bas

Vélorail d’Halloween

15 chemin Gare Aspach-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-17

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-17

Venez déguisés, participez à la libération des mauvais sorts lancés par la sorcière Dubois en traversant la forêt sur votre Vélorail équipé d’attrape sorts…

Les araignées d’Halloween au secours des animaux de la forêt ! Toutes les nuits dans la forêt, la sorcière Dubois, en prononçant Abracadabra, jette des sorts aux animaux de la forêt. Pour venir à leur secours, les araignées ont tissé leur toile sur le Vélorail pour capturer les mauvais sorts. Toutes seules elles n’y arriveront pas… Venez déguisés, participez à la libération des mauvais sorts lancés par la sorcière Dubois en traversant la forêt sur votre Vélorail. .

15 chemin Gare Aspach-le-Bas 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 7 88 52 56 46 vélorail.alsace@gmail.com

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English :

Come in disguise and take part in the liberation of the evil spells cast by the witch Dubois by crossing the forest on your Velorail equipped with spell catchers..

L’événement Vélorail d’Halloween Aspach-le-Bas a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay