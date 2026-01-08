Vélorail d’hiver Aspach-Michelbach

Vélorail d’hiver

15 chemin Gare Quartier Gare Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-09

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-09

L’hiver dévoile ses paysages, occultés en été par les feuilles des arbres. Quoi de mieux qu’une balade en vélorail pour admirer les panoramas qui longent la voie de chemin de fer ?

15 chemin Gare Quartier Gare Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 7 88 52 56 46 vélorail.alsace@gmail.com

English :

Winter reveals its landscapes, obscured in summer by the leaves of the trees. What better way to admire the panoramic views along the railway than on a velorail?

