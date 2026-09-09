Vélorail du Pays de Mauriac, La Gare de Drugeac, Drugeac

Informations pratiques

Vélorail du Pays de Mauriac 19 et 20 septembre La Gare de Drugeac Cantal

Nombre de vélorails limité – Parking gratuit – Chaussures plates et fermées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Une balade écotouristique sur l’ancienne voie ferrée en vélorail à assistance électrique. Circuit de Drugeac à Salins 7,2km A/R. Passage de 3 tunnels dont un de 450 m et 3 viaducs. Jacques Romeuf, passionné de patrimoine ferroviaire, évoquera au départ des balades de 14h30, l’histoire de la ligne Bort-Miécaze.

La Gare de Drugeac La gare 15140 Drugeac Drugeac 15140 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 19 87 http://tourisme-paysdemauriac.fr Partez pour une balade écotouristique en vélorail à assistance électrique sur cette ancienne voie ferrée plus que centenaire. Un parcours spectaculaire de 7,2 km aller-retour de Drugeac jusqu’au site de la cascade de Salins avec le passage de 3 tunnels et 3 viaducs. Parking

Une balade écotouristique sur l’ancienne voie ferrée en vélorail à assistance électrique. Circuit de Drugeac à Salins 7,2km A/R. Passage de 3 tunnels dont un de 450 m et 3 viaducs. Jacques Romeuf, de…

© Hervé Vidal