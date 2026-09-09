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Vélorail du Pays de Mauriac, La Gare de Drugeac, Drugeac

samedi 19 septembre 2026 · La Gare de Drugeac · Drugeac

Vélorail du Pays de Mauriac, La Gare de Drugeac, Drugeac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Gare de Drugeac
Adresse
La gare 15140 Drugeac
Ville
15140 Drugeac
Département
Cantal
Tarif
Nombre de vélorails limité - Parking gratuit - Chaussures plates et fermées

Vélorail du Pays de Mauriac 19 et 20 septembre La Gare de Drugeac Cantal

Nombre de vélorails limité – Parking gratuit – Chaussures plates et fermées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Une balade écotouristique sur l’ancienne voie ferrée en vélorail à assistance électrique. Circuit de Drugeac à Salins 7,2km A/R. Passage de 3 tunnels dont un de 450 m et 3 viaducs. Jacques Romeuf, passionné de patrimoine ferroviaire, évoquera au départ des balades de 14h30, l’histoire de la ligne Bort-Miécaze.

La Gare de Drugeac La gare 15140 Drugeac Drugeac 15140 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 19 87 http://tourisme-paysdemauriac.fr Partez pour une balade écotouristique en vélorail à assistance électrique sur cette ancienne voie ferrée plus que centenaire. Un parcours spectaculaire de 7,2 km aller-retour de Drugeac jusqu’au site de la cascade de Salins avec le passage de 3 tunnels et 3 viaducs. Parking
Une balade écotouristique sur l’ancienne voie ferrée en vélorail à assistance électrique. Circuit de Drugeac à Salins 7,2km A/R. Passage de 3 tunnels dont un de 450 m et 3 viaducs. Jacques Romeuf, de…

© Hervé Vidal

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