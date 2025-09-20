Vélorail du Pays de Mauriac La Gare de Drugeac Drugeac

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Partez pour une balade écotouristique avec des vélorails à assistance électriques. Vous emprunterez un parcours de plus de 7 km aller-retour jusqu’à la cascade de Salins. Vous arpenterez le patrimoine ferroviaire exceptionnel de la ligne des «auvergnats de Paris » plus que centenaire, avec 3 tunnels dont un de près de 500m et 3 viaducs qui procurent une vue imprenable sur le Pays de Mauriac. Plusieurs châteaux et villages sont visibles sous un angle inédit. Pendant le retournement des vélos, effectué par un animateur, une halte est proposée à la cascade de Salins, magnifique site naturel où l’Auze saute sur 30 mètres d’une faille du plateau volcanique. Jacques Romeuf, passionné de patrimoine ferroviaire, évoquera au départ de la balade la grande histoire du train mais aussi l’environnement géologique et paysager du site. Le circuit dure 1h30.

La Gare de Drugeac La gare 15140 Drugeac Drugeac 15140 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 19 87 http://tourisme-paysdemauriac.fr

