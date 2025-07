Vélorail nocturne Saint-Pierre-du-Regard

Vélorail nocturne Saint-Pierre-du-Regard samedi 2 août 2025.

Vélorail nocturne

La Gare de Pont Erambourg Saint-Pierre-du-Regard Orne

Début : 2025-08-02 20:00:00

fin : 2025-08-02 23:00:00

Venez découvrir le vélorail de nuit !

Vous connaissez le vélorail sous le soleil? le vélorail sous les nuages? Le vélorail sous la pluie? Ou pas du tout ?

Alors laissez-vous tenter par le vélorail en nocturne !

Départ entre 20 heures et 21 heures pour un aller dans la pénombre.

Une halte à la gare de Berjou pour une petite collation et pour se requinquer.

Un retour dans la nuit éclairé par des frontales et écouter les bruits de la nuit.

Bref une ambiance au top pour s’amuser tous ensemble et dans la bonne humeur.

Vous voulez vous joindre à nous ? Contactez nous au 02.31.69.39.30. inscription obligatoire. Attention les places sont limitées.

Possibilité de prendre un repas sur place chez « Resto-Loco ». Réservation conseillée au 06 30 35 36 97 .

La Gare de Pont Erambourg Saint-Pierre-du-Regard 61790 Orne Normandie +33 2 31 69 39 30

