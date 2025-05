Vél’orientation – Saint-Jean-de-Luz, 25 mai 2025 14:00, Saint-Jean-de-Luz.

Pyrénées-Atlantiques

Vél’orientation Place Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 14:00:00

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Ce rendez-vous permettra d’allier pratique du vélo en famille, réflexion et sens de l’orientation !

Un circuit ludique, adapté aux groupes avec enfants. Il sera agrémenté par la recherche de balises à l’aide d’une carte et d’une boussole.

Le parcours empruntera les nouveaux aménagements cyclables de la ville. Les vélos à assistance électrique seront autorisés. La Ville pourra en prêter pour l’occasion.

Avec la participation de Jonen Bideak

Rendez-vous à 13h45 place Foch pour explications et tirage au sort des départs.

S’inscrire auprès d’Olivier Raconnat par courriel à olivier.raconnat@saintjeandeluz.fr avant le vendredi 23 mai à 12h. Places limitées.

Plus d’infos >> les modalités d’inscription & l’intégralité du programme >> https://www.saintjeandeluz.fr/fr/mai-a-velo-4/ .

Place Foch

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 51 61 71 olivier.raconnat@saintjeandeluz.fr

English : Vél’orientation

German : Vél’orientation

Italiano :

Espanol : Vél’orientation

L’événement Vél’orientation Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque