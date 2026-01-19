Vél’Ornitho à Cercey

Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 11:30:00

2026-05-23

À l’occasion de l’opération nationale Mai à vélo , au départ de Pouilly-en-Auxois, pédalez au rythme du chant des oiseaux autour du réservoir de Cercey. Cette balade commentée en vélo (13 km) sera l’occasion de découvrir l’avifaune autrement, notamment à travers l’étymologie de leurs noms. Chaque coup de pédale sera bercé par la mélodie des passereaux nicheurs et notre peloton aura peut-être la chance de se voir escorter par un vol de rapaces tandis que grèbes, foulques et autres oiseaux d’eau se dévoileront au cours de leur baignade.

Coordonné par Matthieu Robert, en partenariat avec la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois Bligny-sur-Ouche et le Département de la Côte-d’Or

RDV à 9 h à Pouilly-en-Auxois. Lieu exact de RDV précisé après inscription au 06 01 39 21 91 ou via matthieu.robert@lpo.fr (attention, places limitées). Venez avec votre propre vélo (possibilité de louer un vélo à la capitainerie), l’équipement et une tenue vestimentaire adéquat ainsi qu’une gourde d’eau. Des jumelles et longues-vues seront à disposition des participants. .

Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 39 21 91 matthieu.robert@lpo.fr

