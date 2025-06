Véloroute des Boucles de la Moselle CCMM Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle

A pied, en roller, en vélo, en poussette, en fauteuil roulant, la véloroute de Moselle et Madon propose un parcours de 10 km uniquement dédié aux modes de transport doux.

http://www.cc-mosellemadon.fr/ +33 3 83 26 45 00

English :

On foot, rollerblades, bicycles, strollers or wheelchairs, the Moselle et Madon cycle route offers a 10 km route dedicated exclusively to soft modes of transport.

Deutsch :

Zu Fuß, auf Inline-Skates, mit dem Fahrrad, Kinderwagen oder Rollstuhl: Die Veloroute Moselle et Madon bietet eine 10 km lange Strecke, die ausschließlich sanften Verkehrsmitteln gewidmet ist.

Italiano :

A piedi, con i rollerblade, in bicicletta, con il passeggino o con la sedia a rotelle, l’itinerario ciclabile Moselle et Madon offre un percorso di 10 km dedicato esclusivamente ai mezzi di trasporto a mobilità ridotta.

Español :

A pie, en patines, en bicicleta, en cochecito o en silla de ruedas, la ruta ciclista Moselle et Madon ofrece un recorrido de 10 km dedicado exclusivamente a los medios de transporte blandos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par Système d’information touristique Lorrain