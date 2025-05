Vélorution #15 – Bourges, 31 mai 2025 14:00, Bourges.

Cher

Lé Vélorution revient pour une nouvelle édition !

La Vélorution est un défilé pacifique à vélo en milieu urbain, visant à rassembler le plus grand nombre possible de cyclistes pour marquer les esprits. Cet événement à la fois festif et revendicatif permet de mettre en lumière les cyclistes et de réclamer des infrastructures améliorées, ainsi qu’une meilleure prise en compte de leur sécurité, tant en ville qu’à la campagne. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 82 93 45 60

English :

Lé Vélorution is back for another edition!

German :

Lé Vélorution kehrt für eine neue Ausgabe zurück!

Italiano :

Lé Vélorution torna per una nuova edizione!

Espanol :

Lé Vélorution vuelve con una nueva edición

