Vélorution 2025 de Millau Millau

Vélorution 2025 de Millau

Départ du Parc de la Victoire Millau Aveyron

Gratuit

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Enfants, familles, vélotaffeurs, vététistes… que vous soyez en cargo, en gravel, en vélo de route ou de voyage, roulons ensemble ! L’événement est festif vous pouvez apporter une baffle, diffuser du son, vous déguiser, etc

Rejoignez la Vélorution de Millau, ce samedi 4 octobre 2025 ! Au programme de cette année un tour de ville en bonne humeur et en mobilité douce ! L’association In’VD vous offre à l’arrivée un Farçou, une Soupe, une Bière ou un Jus de Pomme (au choix). Le tout en économie circulaire bio ou circuit court.

Enfants, familles, vélotaffeurs, vététistes… que vous soyez en cargo, en gravel, en vélo de route ou de voyage, roulons ensemble ! L’événement est festif vous pouvez apporter une baffle, diffuser du son, vous déguiser, etc. Le rythme de la balade est tranquille et permet à tous et toutes de participer.

Le programme du samedi 4 octobre

accueil à 9h30 au Parc de la Victoire

départ à 10h00 en cortège

arrivée à 11h00 à la Maladrerie.

Apéritif offert (pour celles et ceux ayant récupéré un ticket au départ). Stands de boissons et nourritures + concerts ! N’hésitez pas à amener votre pique-nique en plus ou des encas à partager

C’est quoi au juste, une Vélorution ?

Les Vélorutions sont des manifestations occasionnelles, qui ont pour but de sensibiliser à l’importance du vélo comme moyen de transport écologique, sain et convivial. Elles revendiquent une plus grande place et une meilleure reconnaissance des vélos en ville. Elles permettent de questionner l’aménagement de l’espace public pour les voitures. Les participant demandent notamment que la pratique du vélo au quotidien se fasse de manière sécurisé, notamment via la création d’aménagements cyclables. Les villes adoptant des pistes et bandes cyclables voient en effet une nette augmentation des trajets vélos, de +11% à +54% (+14% Montpellier, +24,5 % Lyon, +54% Paris). Lire plus sur wikipedia ou via le site de la fub.

Règles de sécurité

rester groupé, dans le cortège. Les équipes d’In’VD en place s’occupent de bloquer temporairement la circulation des rues attenantes au parcours ;

on reste sur sa voie (celle de droite) on ne roule pas sur la voie d’en face. .

English :

Children, families, bike tourers, mountain bikers… whether you’re on a cargo bike, a gravel bike, a road bike or a touring bike, let’s ride together! This is a festive event: you can bring a baffle, broadcast sound, dress up in costume, etc

German :

Kinder, Familien, Velotaffeure, Mountainbiker? Egal, ob Sie mit dem Cargo, dem Gravel, dem Rennrad oder dem Reiserad unterwegs sind, lassen Sie uns gemeinsam fahren! Die Veranstaltung ist festlich: Sie können eine Box mitbringen, Musik abspielen, sich verkleiden etc

Italiano :

Bambini, famiglie, ciclisti, mountain biker: che siate su una cargo bike, una gravel bike, una bici da strada o una bici da turismo, pedaliamo insieme! È un evento festoso: potete portare un altoparlante, suonare, travestirvi, ecc

Espanol :

Niños, familias, ciclistas, ciclistas de montaña… ya sea en bicicleta de carga, de gravilla, de carretera o de paseo, ¡caminemos juntos! Es un evento festivo: puedes traer un altavoz, poner música, disfrazarte, etc

