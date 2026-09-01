Vélorution – balade familiale en vélo à Toul Place Henri Miller Toul

Informations pratiques

Toul

Vélorution – balade familiale en vélo à Toul

Place Henri Miller CSC Site André Malraux Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Départ du centre André Malraux (place Henri Miller) et arrivée au parc de l’Hôtel de Ville

Balade familiale à vélo, ouverte à tousTout public

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Place Henri Miller CSC Site André Malraux Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 58 07

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English :

Starts at the André Malraux Center (Place Henri Miller) and ends at the Hôtel de Ville Park

Family bike ride, open to everyone

L’événement Vélorution – balade familiale en vélo à Toul Toul a été mis à jour le 2026-09-11 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES