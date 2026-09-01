Vélorution – balade familiale en vélo à Toul Place Henri Miller Toul
samedi 19 septembre 2026 · Place Henri Miller · Toul
Informations pratiques
Toul
Vélorution – balade familiale en vélo à Toul
Place Henri Miller CSC Site André Malraux Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Départ du centre André Malraux (place Henri Miller) et arrivée au parc de l’Hôtel de Ville
Balade familiale à vélo, ouverte à tousTout public
0 .
Place Henri Miller CSC Site André Malraux Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 58 07
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English :
Starts at the André Malraux Center (Place Henri Miller) and ends at the Hôtel de Ville Park
Family bike ride, open to everyone
L’événement Vélorution – balade familiale en vélo à Toul Toul a été mis à jour le 2026-09-11 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES
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