UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toul

Vélorution – balade familiale en vélo à Toul Place Henri Miller Toul

samedi 19 septembre 2026 · Place Henri Miller · Toul

Vélorution – balade familiale en vélo à Toul Place Henri Miller Toul

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place Henri Miller
Adresse
CSC Site André Malraux
Ville
54200 Toul
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Toul

Vélorution – balade familiale en vélo à Toul

Place Henri Miller CSC Site André Malraux Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Départ du centre André Malraux (place Henri Miller) et arrivée au parc de l’Hôtel de Ville

Balade familiale à vélo, ouverte à tousTout public
0  .

Place Henri Miller CSC Site André Malraux Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 58 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starts at the André Malraux Center (Place Henri Miller) and ends at the Hôtel de Ville Park

Family bike ride, open to everyone

L’événement Vélorution – balade familiale en vélo à Toul Toul a été mis à jour le 2026-09-11 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES

À voir aussi à Toul (Meurthe-et-Moselle)