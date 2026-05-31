Vélorution Brignais, Brignais, Brignais
Vélorution Brignais, Brignais, Brignais dimanche 31 mai 2026.
Vélorution Brignais Dimanche 31 mai, 15h30 Brignais Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T15:30:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T15:30:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00
✨ VÉLORUTION ✨
Rejoignez-nous pour une grande vélorution organisée par l’association Garon Vélo !
Une balade conviviale et engagée pour promouvoir le vélo au quotidien, partager un moment ensemble et faire entendre la voix des cyclistes ♀️ ♂️
Date : Dimanche 31 mai 2026
⏰ Heure : 15h30
Lieu de départ : Place du 8 mai 1945 à Brignais
Ouvert à toutes et tous, petits et grands !
Venez avec votre vélo, votre bonne humeur et votre énergie !
Ensemble, faisons avancer la place du vélo dans notre ville !
Plus d’infos : https://garonvelo.fr/velorution/
Brignais Place du 8 mai 1945, 69530 Brignais Brignais 69530 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://garonvelo.fr/velorution/ »}]
Une balade conviviale et engagée pour promouvoir le vélo au quotidien, partager un moment ensemble et faire entendre la voix des cyclistes
Association Garon Vélo