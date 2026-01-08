Vélorution parade lumineuse à vélo Oloron-Sainte-Marie
Vélorution parade lumineuse à vélo Oloron-Sainte-Marie vendredi 16 janvier 2026.
Vélorution parade lumineuse à vélo
Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Mobilités douces en Haut-Béarn et Roue Libre vous invitent à la Vélorution, une parade lumineuse à vélo au départ de la Cathédrale Sainte-Marie. .
Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@mobilitesdouceshb.fr
English : Vélorution parade lumineuse à vélo
L’événement Vélorution parade lumineuse à vélo Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Haut-Béarn