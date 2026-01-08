Vélorution parade lumineuse à vélo

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-01-16

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Mobilités douces en Haut-Béarn et Roue Libre vous invitent à la Vélorution, une parade lumineuse à vélo au départ de la Cathédrale Sainte-Marie. .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@mobilitesdouceshb.fr

