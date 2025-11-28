Vélorution Sablé-sur-Sarthe

Vélorution

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2026-04-24

2025-11-28 2025-12-26 2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26

Viens faire un tour de vélo avec nous ! Chaque dernier vendredi du mois ! RDV 18h30 à la Casa Feliz !

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 57 31 08 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

Come and ride with us! Every last Friday of the month! Meet us at Casa Feliz at 6.30pm!

German :

Komm mit uns auf eine Fahrradtour! Jeden letzten Freitag im Monat! Treffpunkt 18:30 Uhr in der Casa Feliz!

Italiano :

Vieni a fare un giro in bicicletta con noi! Ogni ultimo venerdì del mese! Appuntamento alle 18.30 a Casa Feliz!

Espanol :

¡Ven a dar una vuelta en bici con nosotros! El último viernes de cada mes ¡Quedamos a las 18.30 en Casa Feliz!

