Vélorution Sablé-sur-Sarthe
Vélorution Sablé-sur-Sarthe vendredi 28 novembre 2025.
Vélorution
44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2026-04-24
2025-11-28 2025-12-26 2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26
Viens faire un tour de vélo avec nous ! Chaque dernier vendredi du mois ! RDV 18h30 à la Casa Feliz !
44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 57 31 08 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com
English :
Come and ride with us! Every last Friday of the month! Meet us at Casa Feliz at 6.30pm!
German :
Komm mit uns auf eine Fahrradtour! Jeden letzten Freitag im Monat! Treffpunkt 18:30 Uhr in der Casa Feliz!
Italiano :
Vieni a fare un giro in bicicletta con noi! Ogni ultimo venerdì del mese! Appuntamento alle 18.30 a Casa Feliz!
Espanol :
¡Ven a dar una vuelta en bici con nosotros! El último viernes de cada mes ¡Quedamos a las 18.30 en Casa Feliz!
