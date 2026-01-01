Vélorution Sablé-sur-Sarthe
Vélorution Sablé-sur-Sarthe vendredi 30 janvier 2026.
Vélorution
44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2026-01-30 18:30:00
fin : 2026-04-24
2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26
Viens faire un tour de vélo avec nous ! Chaque dernier vendredi du mois ! RDV 18h30 à la Casa Feliz !
44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 57 31 08 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com
English :
Come and ride with us! Every last Friday of the month! Meet us at Casa Feliz at 6.30pm!
