Pour redonner l’espace aux cyclistes

Vélorution est l’anagramme de Révolution , commençant par vélo !

C’est le nom d’un mouvement international visant à encourager la population à se libérer de l’emprise des transports polluants dans les déplacements du quotidien.

English :

Giving space back to cyclists

« Vélorution » is an anagram of « Révolution », beginning with « vélo »!

It’s the name of an international movement aimed at encouraging people to free themselves from the grip of polluting transport in their daily journeys.

> Further information: see website (Contact block)

German :

Um den Radfahrern wieder Raum zu geben

« Vélorution » ist ein Anagramm von « Revolution » und beginnt mit « vélo » (Fahrrad)

Es ist der Name einer internationalen Bewegung, die darauf abzielt, die Bevölkerung zu ermutigen, sich aus der Umklammerung des umweltschädlichen Verkehrs bei der täglichen Fortbewegung zu befreien.

> Weitere Informationen: siehe Website (Block Kontaktdaten)

Italiano :

Ridare spazio ai ciclisti

« Vélorution » è l’anagramma di « Révolution », che inizia con « vélo »!

È il nome di un movimento internazionale che mira a incoraggiare le persone a liberarsi dalla morsa dei trasporti inquinanti nei loro spostamenti quotidiani.

> Per ulteriori informazioni: vedere il sito web (blocco dei contatti)

Espanol :

Devolver el espacio a los ciclistas

« Vélorution » es un anagrama de « Révolution », que empieza por « vélo »

Es el nombre de un movimiento internacional cuyo objetivo es animar a la gente a liberarse de las garras de los transportes contaminantes en sus desplazamientos cotidianos.

> Más información: consulte el sitio web (bloque de datos de contacto)

