Vélotopie… illusion d’élite Cosmopolis Nantes
Vélotopie… illusion d’élite Cosmopolis Nantes vendredi 24 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 18:30 – 20:00
Gratuit : non Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles
De la banlieue parisienne jusqu’au Congo, en passant par les États-Unis, Louisa Crispe fouille dans les représentations, les usages du vélo et les politiques publiques pro-vélo pour mettre à jour les inégalités cachées… Cette conférence gesticulée est proposée dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
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