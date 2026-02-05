VELOTOUR OCCITANIE 1 Rue Ernest Dufer Toulouse

VELOTOUR OCCITANIE

1 Rue Ernest Dufer (Départ et arrivée) Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 20 EUR

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

2026-04-12

Toulouse comme vous ne l’avez jamais vu ! Une balade à vélo insolite, où le sol mot d’ordre est le sourire !

Vous avez déjà roulé dans un musée ? Traversé un hôtel à vélo ? Pédalé dans un stade de foot ? Dans une ambiance conviviale, découvrez Toulouse autrement en visitant à vélo des monuments historiques, enceintes sportives, bâtiments administratifs, usines, scènes musicales…

Le parcours de cette édition 2026 sera dévoilé prochainement.

Réservation obligatoire, la billetterie est déjà ouverte !

Pas de compétition, Vélotour est un événement convivial à vivre entre copains, en tandem ou en famille… Avec ou sans les petites roues ! Venez déguisés ! En super-héros, en animal, en monstre… toutes les folies sont autorisées.

1 Rue Ernest Dufer (Départ et arrivée) Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie velotour@velotour.fr

English :

Toulouse as you’ve never seen it before! An unusual bike ride, where the watchword is smiles!

