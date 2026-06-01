Velotour Sauternes Château de Rayne Vigneau Bommes
Velotour Sauternes Château de Rayne Vigneau Bommes samedi 27 juin 2026.
Bommes
Velotour Sauternes
Château de Rayne Vigneau 541 Route du Piquey Bommes Gironde
Tarif : 17.5 – 17.5 – 17.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Vous avez déjà roulé entre les vignes, entre crus classés et domaines familiaux, avec des stops dans des châteaux pour déguster un peu de vin et manger un morceau ?
Dans une ambiance conviviale, (re)découvrez le Sauternais autrement !
Vélotour rassemble environ 2 000 participants et est accessible à tous, si vous souhaitez vous amuser entre amis, en famille ou avec vos collègues !
2 parcours aux choix parcours famille (20km) et grand parcours (30 km).
Vous n’avez pas de vélo pour le jour J ?
Vous pouvez réserver un vélo pour la journée (classique ou électrique). Votre vélo sera à récupérer et à rendre directement sur le village départ-arrivée le samedi 27 juin.
Sur inscription. .
Château de Rayne Vigneau 541 Route du Piquey Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine velotour@velotour.fr
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English : Velotour Sauternes
L’événement Velotour Sauternes Bommes a été mis à jour le 2026-06-12 par La Gironde du Sud