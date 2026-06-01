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Velotour Sauternes Château de Rayne Vigneau Bommes

Velotour Sauternes Château de Rayne Vigneau Bommes

Velotour Sauternes Château de Rayne Vigneau Bommes samedi 27 juin 2026.

Lieu : Château de Rayne Vigneau

Adresse : 541 Route du Piquey

Ville : 33210 Bommes

Département : Gironde

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 17.5 17.5 17.5 Tarif réduit

Bommes

Velotour Sauternes

Château de Rayne Vigneau 541 Route du Piquey Bommes Gironde

Tarif : 17.5 – 17.5 – 17.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Vous avez déjà roulé entre les vignes, entre crus classés et domaines familiaux, avec des stops dans des châteaux pour déguster un peu de vin et manger un morceau ?
Dans une ambiance conviviale, (re)découvrez le Sauternais autrement !

Vélotour rassemble environ 2 000 participants et est accessible à tous, si vous souhaitez vous amuser entre amis, en famille ou avec vos collègues !
2 parcours aux choix parcours famille (20km) et grand parcours (30 km).

Vous n’avez pas de vélo pour le jour J ?
Vous pouvez réserver un vélo pour la journée (classique ou électrique). Votre vélo sera à récupérer et à rendre directement sur le village départ-arrivée le samedi 27 juin.

Sur inscription.   .

Château de Rayne Vigneau 541 Route du Piquey Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine   velotour@velotour.fr

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English : Velotour Sauternes

L’événement Velotour Sauternes Bommes a été mis à jour le 2026-06-12 par La Gironde du Sud