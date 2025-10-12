Velysia Open Air : Airod, Creeds, Canelle Doublekick, Eskha b2b Jean Terechkova & more Min de Rien Nantes

Velysia Open Air : Airod, Creeds, Canelle Doublekick, Eskha b2b Jean Terechkova & more Min de Rien Nantes dimanche 12 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 00:00 – 07:00

Gratuit : non Pass Open Air Club : 25 €Ticket Open air – avant 15h30 : GratuitTicket Open air – avant 19h : 20 €Ticket Open air – regular : 25 €Ticket Club – CO2 Club Origin (2 Rooms) : 15 € Hors frais de résa Réservation : shotgun.live/fr/events/velysia-open-air-min-2-rien-co-2-club-origi

Une nouvelle ère s’annonce. STRIKE et Esprits Sauvages vous donnent rendez-vous en octobre pour le retour de VELYSIA, cité extraordinaire où prend forme un monde réinventé par nos deux collectifs. A l’entrée de la cité, une vibration. Ressens-là et transforme-toi. La ville te happe. Elle est là, palpable, vibrante. Pas de barrières. Pas de lendemain. Juste cet instant organique, ce chant commun qui résonne dans nos esprits. Ce monde imaginaire prendra vie le samedi 11 octobre 2025, de 14h à 7h à Nantes. Entre l’Open air à la friche Min de Rien et la nuit au CO2 club origin, vous voguerez dans les espaces de Velysia guidés par une horde de sculpteurs sonores et de créateurs & créatrices de vie que sont Airod, Creeds, Canelle Doublekick, Jean Terechkova b2b Eskha, Binary Squad ou encore Acid Division (live) et LOKO (live).Mais Velysia ne se limite pas à la musique – elle est une entité vivante, une bête à plusieurs visages. Performeurs, performeuses, danseurs et danseuses, ces mutants du mouvement, ces architectes de chair, viendront insuffler leur souffle dans les artères de cette ville du futur. Le village des créateurs et créatrices avec ses stands, nœuds de curiosité où l’on vient se perdre, se nourrir, se consumer. Vos artisans de la fête préférés viendront vous accompagner dans cette transformation. FRICHE MIN DE RIEN : AIROD, CREEDS CANELLE DOUBLEKICK, JEAN TERECHKOVA B2B ESKHA, BINARY SQUAD, AKIRA LA FÊTE FUN ET SÛRE : Sous chapiteau, Système son Elypsonore, Light show Pan Tilt, Performeurs, performeuses, Jeux XXL,Stands (Strass, bijoux, coiffeur, etc), Initiation au mix, Food & Bar, Prévention (RDR), Équipe de bienveillance CO2 CLUB ORIGIN (2 ROOMS) : ACID DIVISION (LIVE), LOKO (LIVE), LUCHE (LIVE), LATON RAVER (LIVE), ARKHAN, AZUUR, YURIA, VAÄLHA B2B LENSÜB, THE BLACK ANTHER

Min de Rien Île de Nantes Nantes 44200

0635403200 https://shotgun.live/fr/events/velysia-open-air-min-2-rien-co-2-club-origin