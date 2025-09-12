Ven. 12/09 : BERGAME + APOLUNE Bateau El Alamein Paris

Ven. 12/09 : BERGAME + APOLUNE Bateau El Alamein Paris vendredi 12 septembre 2025.

BERGAME connaît déjà bien le Bateau, et le Bateau aime bien BERGAME,

Après 6 ans d’absence, Bergame revient enfin sur scène. Et c’est au public du Bateau El Alamein et à nul autre qu’il réserve son tout 1er concert, pour vous faire découvrir en avant première, dans une formule acoustique originale et inédite, les chansons de son nouvel album : « Avril ». Un printemps Bergamasque aux accents mélancoliques, parfois orageux, mais toujours lumineux. (sortie prévue 1er trimestre 2026)

Nous, ce qu’on adore, ce sont les tout premiers concerts !! En voilà un.

En première partie nous vous présentons APOLUNE, une jeune artiste à la voix aérienne et envoûtante qui nous embarquera dans son univers mélancolique et poétique.

(12 euros en prévente / 14 euros sur place)

Après 6 ans d’absence, Bergame revient enfin sur scène. Et c’est au public du Bateau El Alamein et à nul autre qu’il réserve son tout 1er concert.

Le vendredi 12 septembre 2025

de 20h00 à 23h30

payant En prévente : 12 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-12T23:00:00+02:00

fin : 2025-09-13T02:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-12T20:00:00+02:00_2025-09-12T23:30:00+02:00

Bateau El Alamein Quai François Mauriac 75013 Paris

https://www.bateauelalamein.com/event-details/ven-12-09-bergame-apolune-chanson