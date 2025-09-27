VEN Compagnie Si seulement La Séguinière

Espace du Moulin La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-09-27 18:00:00
fin : 2025-09-27

2025-09-27

Saison culturelle ITINERANCES

Ven signifie vient en espagnol. 
Un cercle est là, posé à même le sol, une  lisière  discrète  entre  le  public et  les  deux  artistes.  Un  espace  de tension,  d’attention,  qui  s’étire  et  se resserre.  Dans  ce  cercle,  les  deux artistes  explorent  comment  le  lien entre  deux  personnes  se  tisse  et  se consolide  à  force  de  bienveillance, de  tendresse  et  de  lâcher  prise.  Ils nous offrent à voir la beauté brute du monde à travers un cirque sensuel et physique    l’équilibre,  le  jonglage,  le mât  chinois  et  la  danse  dialoguent dans un ensemble poétique à couper le souffle. 
Un  spectacle  intime  et  universel  qui nous invite à nous ouvrir à l’autre. 

Auteurs et interprètes María del Mar Reyes et Hugo Ragetly / Création lumière et régie générale Delphine Thomas 
Régie de tournée Léa Lhomme,  Accompagnatrice et regard extérieur Emmanuelle Pépin.

Soutiens Karwan et le réseau R.I.R, Piste d’Azur Centre des arts du cirque PACA, Escuela de circo Carampa, L’Estruch, Fàbrica de creació des arts en Viu, L’Essieu du Batut, CIAM Centre international des arts en mouvement, Théâtre Hélios.

Réservations conseillées
– par téléphone  02 41 65 13 58
– par mail billetterie@jardindeverre.fr 
– en ligne www.jardindeverre.fr
– sur place dans la limite des places disponibles   .

Espace du Moulin La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58  billetterie@jardindeverre.fr

