VEN Compagnie si seulement Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement

Dimanche 16 novembre 2025 de 15h à 15h45. Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Si seulement est le fruit de la rencontre entre le jongleur Hugo Ragetly et l’équilibriste María del Mar Reyes à l’École nationale de cirque de Montréal.Enfants

VEN qui signifie viens ou ils voient en espagnol, est un spectacle d’une rare intensité, une lisière de tension et de complicité entre deux artistes. Le cercle, tracé à même le sol, devient leur espace de respiration un lieu où le corps et l’écoute de l’autre créent un scénario épuré. Le geste s’incarne dans une technique très maîtrisée mêlant jonglage, équilibre, mât chinois et danse qui se déploie dans un ensemble poétique. Ici, on regarde avec les sens, on voit avec l’ouïe. Plus qu’une performance, VEN s’adresse à notre part d’humanité, nous invitant à célébrer la confiance qui nous unit et nous élève.

Née en 2019, la compagnie franco-espagnole Si seulement est le fruit de la rencontre entre le jongleur Hugo Ragetly et l’équilibriste María del Mar Reyes à l’École nationale de cirque de Montréal. Fondée sur leur complicité et une sensibilité artistique partagée, la compagnie explore les multiples facettes de l’être humain. Leurs créations se distinguent par une approche à la fois simple et détaillée, où les grands élans du cirque mettent en lumière des thèmes essentiels la confiance, l’écoute et la tendresse. Si seulement propose un cirque intime, qui célèbre l’humain dans tous ses contrastes. .

Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

