VEN1 – ESPACE JULIEN Marseille

VEN1 Début : 2026-10-16 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour des raisons indépendantes de la volonté de l’artiste et de la production, la tournée de VEN1 est reportée à l’année prochaine.Le concert du Vendredi 19 septembre 2025 (initialement prévu le Mardi 28 octobre 2025) est reporté au Vendredi 16 octobre 2026. Les billets que vous avez en votre possession sont valables pour la nouvelle date.Si toutefois vous souhaitez vous faire rembourser, nous vous invitons à vous rapprocher de votre point de vente à partir du Jeudi 11 Septembre 2025 et avant le Jeudi 11 Décembre 2025.Désolés de la gêne occasionnée et merci de votre compréhension.—VILLAGE 42 présente en accord avec BLEU CITRONVEN1 MARDI 28 OCTOBRE 2025 – 21hOuverture des portes : 20hEspace Julien, 39 Cr Julien, 13006 MarseilleEn l’espace de quelques mois, VEN1 a rapidement émergé dans la scène du rap français. Il cumule près de 2 millions d’auditeurs par mois avec seulement quatre morceaux disponibles sur les plateformes de streaming.Le 20 novembre 2023, VEN1 présente son premier morceau « Hakayet » et c’est quatre mois plus tard qu’il se fait remarquer suite à la sortie du clip. Sa discrétion et sa voix atypique suscite la curiosité des auditeurs et plante son style unique dans le paysage musical. Armé de sa cagoule et de ses lunettes de soleil, le rappeur capte l’attention du grand public.

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13