VEN1 – LA CABANE Toulouse

VEN1 Début : 2026-10-23 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : VEN1VEN1 s’est rapidement imposé comme un talent prometteur de la scène rap française. Après un seul projet, il rassemble déjà près de deux millions d’auditeurs mensuels sur les plateformes de streaming.Son morceau « Hakayet », sorti en mars 2024, a propulsé sa notoriété quelques mois plus tard, avec un clip qui a profondément marqué le public. Sa voix unique, sa sensibilité brute et son allure énigmatique – cagoule vissée, lunettes noires – attisent la curiosité et affirment une identité artistique forte. Devenu un véritable hymne pour toute une génération, « Hakayet » est aujourd’hui certifié diamant.Originaire de la cité Pablo Picasso à Nanterre (92), VEN1 incarne l’esprit de son quartier. Ses racines algériennes nourrissent une musique où se croisent mélancolie, fierté et sens du partage.Après plusieurs singles marquants comme « Bougie », « SD NIGHT » ou « Vanilla », il enchaîne les certifications : « Menace Fantôme » est certifié or, « SD NIGHT » aussi, et « Vanilla » décroche le platine. Il sort son premier album NICHEN le 30 mai 2025. Le lendemain, il célèbre cette sortie à domicile avec un concert exceptionnel, gratuit, en bas des tours Pablo Picasso, au Stade Jean Guimier — en plein cœur de son quartier.Aujourd’hui, VEN1 est bien plus que des chiffres : une trajectoire fulgurante, une série de titres certifiés, des millions de streams, et une communauté fidèle. Mais surtout, une vision sincère, une plume incarnée, et un besoin vital de représenter. Pour les oubliés. Pour les siens.PMR : shop@bleucitron.net

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31