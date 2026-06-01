Grives

Venaison gourmande

Salle des fêtes Grives Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 12:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venaison gourmande à partir de 19 h avec menu à 20€ au choix

Entrées au choix-hamburger de cervidé-frites-steak, steak haché de cervidé-frites, cuisse de poulet marinées-frites saucisse de sanglier frites-barquettes de frites-salade-fromage-dessert-vin rouge ou rosé à la carafe. Kir de bienvenue et café offert.

Renseignements au 06 84 55 83 61 ou 06 32 15 67 24 . .

Salle des fêtes Grives 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 55 83 61

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English : Venaison gourmande

L’événement Venaison gourmande Grives a été mis à jour le 2026-06-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne