Venaison gourmande Grives
Venaison gourmande Grives samedi 27 juin 2026.
Grives
Venaison gourmande
Salle des fêtes Grives Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 12:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venaison gourmande à partir de 19 h avec menu à 20€ au choix
Entrées au choix-hamburger de cervidé-frites-steak, steak haché de cervidé-frites, cuisse de poulet marinées-frites saucisse de sanglier frites-barquettes de frites-salade-fromage-dessert-vin rouge ou rosé à la carafe. Kir de bienvenue et café offert.
Renseignements au 06 84 55 83 61 ou 06 32 15 67 24 . .
Salle des fêtes Grives 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 55 83 61
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English : Venaison gourmande
L’événement Venaison gourmande Grives a été mis à jour le 2026-06-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne