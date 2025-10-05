Vendange à l’ancienne et repas traditionnel Place de la Mairie Arces
Vendange à l’ancienne et repas traditionnel Place de la Mairie Arces dimanche 5 octobre 2025.
Vendange à l’ancienne et repas traditionnel
Place de la Mairie 1 Côte de la Volette Arces Charente-Maritime
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
repas uniquement
Début : 2025-10-05 09:30:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Vendanges à l’ancienne et son repas traditionnel organisés par l’association « Arces Animations ».
Place de la Mairie 1 Côte de la Volette Arces 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 45 27 37
English :
Old-fashioned harvest and traditional meal organized by the « Arces Animations » association.
German :
Weinlese nach alter Tradition und sein traditionelles Essen, organisiert vom Verein « Arces Animations ».
Italiano :
Vendemmia all’antica e pasto tradizionale organizzato dall’associazione « Arces Animations ».
Espanol :
Vendimia a la antigua y comida tradicional organizadas por la asociación « Arces Animations ».
