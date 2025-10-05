Vendange à l’ancienne et repas traditionnel Place de la Mairie Arces

Vendange à l'ancienne et repas traditionnel Place de la Mairie Arces dimanche 5 octobre 2025.

Vendange à l’ancienne et repas traditionnel

Place de la Mairie 1 Côte de la Volette Arces Charente-Maritime

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

repas uniquement

Début : 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Vendanges à l’ancienne et son repas traditionnel organisés par l’association « Arces Animations ».

Place de la Mairie 1 Côte de la Volette Arces 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 45 27 37

English :

Old-fashioned harvest and traditional meal organized by the « Arces Animations » association.

German :

Weinlese nach alter Tradition und sein traditionelles Essen, organisiert vom Verein « Arces Animations ».

Italiano :

Vendemmia all’antica e pasto tradizionale organizzato dall’associazione « Arces Animations ».

Espanol :

Vendimia a la antigua y comida tradicional organizadas por la asociación « Arces Animations ».

