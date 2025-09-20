Vendange au lever du soleil Domaine terre de Mistral Peynier

Vendange au lever du soleil Samedi 20 septembre, 07h00 Domaine terre de Mistral Bouches-du-Rhône

tarif : 9€ par personne, nombre de place maximum 25

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T09:00:00

Fin : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T09:00:00

Vous désirez découvrir le travail de notre domaine viticole d’une autre manière ?

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une expérience rare et insolite vous est proposée par Terre de Mistral : vivre la vendange à l’aube dès 7 heures du matin. Aux côtés de l’équipe dans les vignes, suivez chaque étape de la récolte : le ramassage de la vendangeuse et la mise en benne… Une occasion de découvrir de près un savoir-faire que l’on ne voit pas souvent.

La visite se poursuit dans la cave : assistons ensemble au premier grand moment de transformation : l’arrivée du raisin, la mise en pressoir et la macération.

Et pour finir, autour d’un petit-déjeuner, vous ferez une dégustation de nos jus de raisin encore frais et non fermentés, où l’on peut goûter le fruit à l’état pur, pas longtemps après le ramassage.

Une matinée différente, conviviale et riche, abordant la question du vin de façon très simple et authentique. Une activité idéale à vivre en famille (sans alcool donc accessible aux enfants).

Le point de rendez-vous se fera directement au domaine.

Réservation : 04 42 29 14 84.

Tarif : 9€ par personne.

Domaine terre de Mistral Route de peynier, 13720 Peynier Peynier 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 42 29 14 84 https://www.terre-de-mistral.com/

