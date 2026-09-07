Vendangeoirs de Bourguignon-sous-Montbavin, Place des Frères Le Nain, Bourguignon-sous-Montbavin, Bourguignon-sous-Montbavin

Informations pratiques

Vendangeoirs de Bourguignon-sous-Montbavin Dimanche 20 septembre, 14h00 Place des Frères Le Nain, Bourguignon-sous-Montbavin Aisne

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Cette visite permettra de découvrir un vendangeoir, son cellier et ses caves. Plusieurs vendangeoirs sont siués autour de la Place des Frères le Nain où le rendez-vous est fixé à 14:00 autour la fontaine du cygne située sur la place.

Le vignoble a disparu au cours du 19ème siècle du Pays du Laonnois mais les vendangeoirs, superbes demeurent bâties sur les celliers et les caves à vin demeurent. Bourguignon-sous-Montbavin en possèdent une dizaine.

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une programme de visites sur Bourguignon-sous-Montbavin et Royaucourt-et-Chailvet qui commence à 14:00 par la visite du vendangeoir à Bourguignon puis à 15:15 par la visite de l’église St-Julien de Royaucourt puis à 16:30 la visite du château de Chailvet

Place des Frères Le Nain, Bourguignon-sous-Montbavin Place des Frères le Nain, 02000 Bourguignon-sous-montbavin Bourguignon-sous-Montbavin 02000 Aisne Hauts-de-France Cette place est agrémentée d’une fontaine décorée d’un cygne. Sur cette place ce situent plusieurs vendangeoirs : celui des Frères le Nain, celui de Mme de Cuzey et celui de la famille Bonamour du Tartre

Cette visite permettra de découvrir un vendangeoir, son cellier et ses caves. Plusieurs vendangeoirs sont siués autour de la Place des Frères le Nain où le rendez-vous est fixé à 14:00 autour la du a…

@Amisdel’égliseSt-JuliendeRoyaucourt