Vendanges à l’ancienne Château Pécauld Arbois

Vendanges à l’ancienne

Château Pécauld 3 Rue des Fossés Arbois Jura

Gratuit

Début : 2025-09-06 13:30:00

2025-09-06

Cette année, les vendanges à l’ancienne auront lieu pour le week-end du Biou:

– 13h30: Départ cortège des vendanges à l’ancienne Parking St-Just -> Château Pécauld

– 14h30: Château Pécauld vignes du musée de la Vigne et du Vin du Jura Début des vendanges

– 15h30: Pressage du raisin et dégustation du moût des vendanges à l’ancienne

Organisées par le Comité des fêtes

Entrée libre

Venez nombreux !

Organisateur Comité des Fêtes d’Arbois .

Château Pécauld 3 Rue des Fossés Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté arboiscomitedesfetes@gmail.com

