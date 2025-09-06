Vendanges à l’ancienne Château Pécauld Arbois
Vendanges à l’ancienne Château Pécauld Arbois samedi 6 septembre 2025.
Vendanges à l’ancienne
Château Pécauld 3 Rue des Fossés Arbois Jura
Cette année, les vendanges à l’ancienne auront lieu pour le week-end du Biou:
– 13h30: Départ cortège des vendanges à l’ancienne Parking St-Just -> Château Pécauld
– 14h30: Château Pécauld vignes du musée de la Vigne et du Vin du Jura Début des vendanges
– 15h30: Pressage du raisin et dégustation du moût des vendanges à l’ancienne
Organisées par le Comité des fêtes
Entrée libre
Venez nombreux !
Organisateur Comité des Fêtes d’Arbois .
Château Pécauld 3 Rue des Fossés Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté arboiscomitedesfetes@gmail.com
