Informations pratiques

Arces

Vendanges à l’ancienne et repas traditionnel

Salle des Fêtes, 1 côte de la Volette Arces Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Venez découvrir les vendanges avec l’association Arces animations – Vous pouvez également vous inscrire au repas traditionnel.

Rendez-vous place de la mairie point de départ pour les vendanges

Le repas a lieu dans la salle des fêtes.

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Salle des Fêtes, 1 côte de la Volette Arces 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 03 09 33

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English : Vendanges à l’ancienne et repas traditionnel

Come experience the grape harvest with the Arces Animations association—you can also sign up for the traditional meal.

Meet at the town hall square, the starting point for the grape harvest.

The meal will be served in the community hall.

L’événement Vendanges à l’ancienne et repas traditionnel Arces a été mis à jour le 2026-09-05 par Royan Atlantique