Vendanges D'antan Vivez l'héritage d'une parcelle centenaire au Château Faugères Saint-Étienne-de-Lisse samedi 11 octobre 2025.

Tarif : 30 EUR

2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

A l’occasion de la Fête des Vendanges, rejoignez-nous pour une expérience unique au cœur du vignoble de Château Faugères.

Nous célébrerons les 100 ans d’une de nos parcelles emblématiques avec une immersion dans l’histoire de la vigne et du vin à Saint-Émilion il y a un siècle.

Au programme balade au cœur des vignes centenaires, visite du chai, découverte des méthodes de vinification ancestrales et peut-être même quelques secrets de fermentation en cours…

Une véritable parenthèse hors du temps qui se terminera par la dégustation de trois Grands Crus Classés dans le chai cathédrale du Château Faugères réalisé par le célèbre architecte Mario Botta !

Rendez-vous au Château Faugères, 1 LDT Faugères, 33350 Sainte-Colombe

Cette activité est proposée en Français

Durée de la prestation 2h

A partir de 6 ans, sous la responsabilité et en présence d’un adulte .

Château Faugères Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 34 99 oenotourisme@vignobles-silvio-denz.com

