Vendanges de la Confrérie des Bienheureux du Frankstein Dambach-la-Ville

Vendanges de la Confrérie des Bienheureux du Frankstein Dambach-la-Ville dimanche 21 septembre 2025.

Vendanges de la Confrérie des Bienheureux du Frankstein

Place du Marché Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Participez à une journée conviviale et authentique autour des traditions viticoles d’Alsace !

La Confrérie vous invite à vivre une expérience unique les vendanges à l’ancienne, suivies d’un pressurage traditionnel en public, comme autrefois.

Au programme

10h départ collectif vers la vigne pour les vendanges

Retour sur la place du marché pour le pressurage à l’ancienne

Animation musicale festive tout au long de la journée

Sur place

Le Bar des Bienheureux avec dégustation des vins de la Confrérie

Tartes flambées maison (produits bio) par les Bienheureux Nature, Gratinée, Végétarienne

Venez nombreux célébrer les vendanges dans la bonne humeur ! 0 .

Place du Marché Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 62 40 contact@confreriedufrankstein.fr

English :

Take part in a convivial and authentic day of Alsatian winemaking traditions!

The Confrérie invites you to enjoy a unique experience: harvesting the grapes the old-fashioned way, followed by traditional pressing in public, just like in the old days.

German :

Nehmen Sie an einem geselligen und authentischen Tag rund um die Weinbautraditionen des Elsass teil!

Die Weinbruderschaft lädt Sie zu einem einzigartigen Erlebnis ein: die Weinlese nach alter Tradition, gefolgt von einem traditionellen Keltern in der Öffentlichkeit, wie es früher üblich war.

Italiano :

Partecipate a una giornata autentica e conviviale, basata sulle tradizioni vitivinicole dell’Alsazia!

La Confrérie vi invita a vivere un’esperienza unica: la raccolta dell’uva alla vecchia maniera, seguita da una pigiatura tradizionale in pubblico, come una volta.

Espanol :

Participe en una auténtica jornada de convivencia basada en las tradiciones vitivinícolas de Alsacia

La Cofradía le invita a vivir una experiencia única: la vendimia a la antigua usanza, seguida de un prensado tradicional en público, como antaño.

