Vendanges de l’Hivernal

Château de Crouseilles CROUSEILLES Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

En ce premier jour de l’Hiver, nous irons cueillir les dernières grappes de Petit Manseng du millésime sur la parcelle de la Famille Aubert à Aydie.

Avec la présence exceptionnelle des joueurs et dirigeants du PAU NOUSTY SPORTS, partenaire historique de la cave !

PROGRAMME

À partir de 9h00

Accueil café sur le parvis de la cave

Mot du Président

Présentation de la famille Aubert

Départ pour la parcelle à Aydie

10h00

Vendanges de l’Hivernal

Casse-croûte du vigneron

Vendanges de Petit Manseng

Pressée et dégustation de jus de raisin

Mot des invités

Retour au Château de Crouseilles

12h30

Déjeuner des producteurs

Temps d’échange avec nos invités

Cocktail à base de produits locaux, en accord avec nos Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh

Réservation obligatoire.

Château de Crouseilles CROUSEILLES Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 57 14 info@crouseilles.fr

English :

On this first day of Winter, we’ll be picking the last bunches of Petit Manseng of the vintage on the Aubert family plot in Aydie.

With the exceptional presence of players and managers from PAU NOUSTY SPORTS, a long-standing partner of the winery!

PROGRAM

From 9:00 am

Coffee reception on the winery forecourt

A word from the Chairman

Introduction to the Aubert family

Departure for the plot in Aydie

10h00

Winter harvest

Winemaker’s snack

Petit Manseng harvest

Pressing and tasting of grape juice

Word from the guests

Return to Château de Crouseilles

12h30

Producers’ lunch

Time for discussion with our guests

Cocktail featuring local products, in harmony with our Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh wines

Reservations required.

