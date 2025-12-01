Vendanges de l’Hivernal Château de Crouseilles Crouseilles
Vendanges de l’Hivernal
Château de Crouseilles CROUSEILLES Crouseilles Pyrénées-Atlantiques
En ce premier jour de l’Hiver, nous irons cueillir les dernières grappes de Petit Manseng du millésime sur la parcelle de la Famille Aubert à Aydie.
Avec la présence exceptionnelle des joueurs et dirigeants du PAU NOUSTY SPORTS, partenaire historique de la cave !
PROGRAMME
À partir de 9h00
Accueil café sur le parvis de la cave
Mot du Président
Présentation de la famille Aubert
Départ pour la parcelle à Aydie
10h00
Vendanges de l’Hivernal
Casse-croûte du vigneron
Vendanges de Petit Manseng
Pressée et dégustation de jus de raisin
Mot des invités
Retour au Château de Crouseilles
12h30
Déjeuner des producteurs
Temps d’échange avec nos invités
Cocktail à base de produits locaux, en accord avec nos Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh
Réservation obligatoire.
Château de Crouseilles CROUSEILLES Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 57 14 info@crouseilles.fr
English :
On this first day of Winter, we’ll be picking the last bunches of Petit Manseng of the vintage on the Aubert family plot in Aydie.
With the exceptional presence of players and managers from PAU NOUSTY SPORTS, a long-standing partner of the winery!
PROGRAM
From 9:00 am
Coffee reception on the winery forecourt
A word from the Chairman
Introduction to the Aubert family
Departure for the plot in Aydie
10h00
Winter harvest
Winemaker’s snack
Petit Manseng harvest
Pressing and tasting of grape juice
Word from the guests
Return to Château de Crouseilles
12h30
Producers’ lunch
Time for discussion with our guests
Cocktail featuring local products, in harmony with our Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh wines
Reservations required.
