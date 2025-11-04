Vendanges du Savoir – Changement climatique : que nous dit la vigne ? La Cité du Vin Bordeaux

Vendanges du Savoir – Changement climatique : que nous dit la vigne ? La Cité du Vin Bordeaux mardi 4 novembre 2025.

Vendanges du Savoir – Changement climatique : que nous dit la vigne ? Mardi 4 novembre, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Événement gratuit, inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T19:00:00 – 2025-11-04T20:30:00

Fin : 2025-11-04T19:00:00 – 2025-11-04T20:30:00

Les conférences des Vendanges du Savoir mettent en avant des chercheurs qui viennent présenter l’état de leurs travaux et échanger avec le public sur des sujets relatifs à la vigne et au vin dans les domaines des sciences agronomiques, de l’œnologie et des sciences humaines.

L’événement aura lieu dans l’Auditorium de la Cité du Vin. Vous pourrez également le suivre en ligne, en vous inscrivant sur Zoom.

L’agriculture, et par conséquent la viticulture, sont loin d’être épargnées par le changement climatique. On pourrait même dire qu’elles figurent parmi les premières victimes des aléas induits par ce bouleversement : vague de chaleur, période de sécheresse, précipitation intense, gel, grêle… Ces aléas ont un impact direct sur les productions et leur qualité. Cela est en particulier dû à une évolution au fil du temps de la phénologie, c’est à dire des phases de développement au cours de la vie des végétaux.

Au travers de l’analyse de ces phénomènes, Iñaki Garcia de Cortazar Atauri nous livre un état des lieux des impacts et changements récents déjà constatés sur la vigne et sur d’autres cultures, ainsi que les évolutions attendues dans les prochaines années.

Cette conférence a également pour vocation de mettre en lumière la nécessité de développer des actions favorisant la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre, afin de permettre l’adaptation de la viticulture face aux changements à venir.

Avec : Iñaki Garcia de Cortazar Atauri, Ingénieur Agronome, directeur de l’unité Agroclim à l’INRAE Avignon.

En partenariat avec : L’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, l’Université de Bordeaux et l’Université Bordeaux Montaigne, Fondation Bordeaux Université

Avec le soutien de : Société Baron Philippe de Rothschild, Jean-Pierre Moueix Grands Vins

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits-et-seances?famille=2524554517470402464 »}, {« type »: « link », « value »: « https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Su7mFCMrR6Wz6ufwAtUywQ »}]

Comprendre pour adapter l’agriculture de demain conférence vin

©Vendanges du Savoir